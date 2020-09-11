11 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
батарея (2013) | Фото:

На Вологодчине средний показатель готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону превышает 95%

Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области к отопительному периоду 2020-2021 годов ведется на уровне прошлого года и близится к завершению. Заместитель губернатора, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Вологодской области Антон Стрижов принял участие в заседании Федерального штаба, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака.

Планируемая дата начала отопительного периода на территории области – 15 сентября 2020 года. В некоторых муниципалитетах отопительный сезон стартует раньше.

Сегодня муниципальными образованиями ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов. С 1 сентября текущего года организована подача теплоносителя для социальных объектов области по заявкам руководителей учреждений.

В соответствии с действующим законодательством, проверка технической годности муниципальных образований области к прохождению отопительного периода 2020-2021 будет осуществляться контрольно-надзорными органами до 15 ноября 2020 года.

На совещании также были рассмотрены вопросы проведения ремонтов, наличия запасов материалов и топлива, резервных источников, выполнение инвестиционных программ энергокомпаний.

По итогам совещания Федеральным штабом были сформированы поручения Региональным штабам:

- обеспечить контроль за подготовкой энергокомпаний к отопительному сезону 2020-2021 годов;

- усилить контроль за платежной дисциплиной и финансовой устойчивостью энергокомпаний;

- активизировать работу по обеспечению необходимым объемом резервных источников электроэнергии;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий, разработанных с целью устранения отклонений при выполнении условий готовности к работе в отопительный сезон.

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На Вологодчине средний показатель готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону превышает 95%

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Теги: отопительный сезон, федеральный штаб



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