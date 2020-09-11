"Норникель" посчитал преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей

"Норильский никель" считает преждевременным обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда за аварии в Норильске.

Как подчеркивается в заявлении на сайте компании, экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

"По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба", - заявляют в компании.

Напомним, Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске которая произошла 29 мая.

Глава и основной акционер компании Владимир Потанин обещал президенту возместить весь ущерб и работы по очистке территории за счет предприятия.

В августе Росприроднадзор сообщил, что "Норильский никель" до сих пор не начал выплаты в счет возмещения ущерба. Напомним, компания была не согласна с размером начисленного штрафа.