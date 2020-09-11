Свердловский губернатор зарегистрировался на платформе АСИ "Смартека"

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России
Евгений Куйвашев, телефон (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор зарегистрировался на платформе АСИ "Смартека"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев зарегистрировался на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Данная интернет-площадка предназначена для обмена успешными практиками и решениями, направленными на улучшение качества жизни людей. Практики, представленные в "Смартеке" – это решения социально и экономически значимых задач, которые уже успешно реализованы в регионах, имеют измеримый результат и могут применяться на других территориях.

Теперь Евгений Куйвашев, как и любой участник, зарегистрированный на платформе, может отслеживать, оценивать и отбирать проекты, предложенные другими пользователями. Также свердловский губернатор может представить свои наработки. Сам глава региона уже не раз отмечал, что "вся деятельность органов власти направлена на улучшение условий жизни свердловчан, и для решения этих задач необходимо использовать действительно работающие инструменты".

Евгений Куйвашев на платформе Смартека(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

В "Смартеке" размещены 11 проектов, реализованных на Среднем Урале: среди них практика помощи малым и средним компаниям в подготовке экспортных товаров к требованиям международных рынков. Проект уже заинтересовал Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Также Свердловская область представила практику по привлечению в регион дополнительного инвестиционного трафика за счет событийных мероприятий, практики по организации общественных пространств, по снижению материнской и перинатальной смертности, по ускоренной выдаче медицинской документации инвалидам и другие.

Кроме этого, команда Среднего Урала намерена внедрять на своей территории девять практик, в числе которых "Университет талантов" республики Татарстан, "Чистые игры" Санкт-Петербурга, шесть московских практик из категории "Образование" и многие другие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский губернатор зарегистрировался на платформе АСИ "Смартека"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Смартека, платформа, регистрация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети