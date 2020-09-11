Свердловский губернатор зарегистрировался на платформе АСИ "Смартека"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев зарегистрировался на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Данная интернет-площадка предназначена для обмена успешными практиками и решениями, направленными на улучшение качества жизни людей. Практики, представленные в "Смартеке" – это решения социально и экономически значимых задач, которые уже успешно реализованы в регионах, имеют измеримый результат и могут применяться на других территориях.

Теперь Евгений Куйвашев, как и любой участник, зарегистрированный на платформе, может отслеживать, оценивать и отбирать проекты, предложенные другими пользователями. Также свердловский губернатор может представить свои наработки. Сам глава региона уже не раз отмечал, что "вся деятельность органов власти направлена на улучшение условий жизни свердловчан, и для решения этих задач необходимо использовать действительно работающие инструменты".

В "Смартеке" размещены 11 проектов, реализованных на Среднем Урале: среди них практика помощи малым и средним компаниям в подготовке экспортных товаров к требованиям международных рынков. Проект уже заинтересовал Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Также Свердловская область представила практику по привлечению в регион дополнительного инвестиционного трафика за счет событийных мероприятий, практики по организации общественных пространств, по снижению материнской и перинатальной смертности, по ускоренной выдаче медицинской документации инвалидам и другие.

Кроме этого, команда Среднего Урала намерена внедрять на своей территории девять практик, в числе которых "Университет талантов" республики Татарстан, "Чистые игры" Санкт-Петербурга, шесть московских практик из категории "Образование" и многие другие.