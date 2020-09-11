"Не взрыв баллона": В МЧС рассказали о пожаре в новостройке в Солнечном

В микрорайоне Солнечный Екатеринбург произошел пожар в новостройке напротив дома №3 по улице Счастливой. Очевидцы утверждают, что в доме взорвался "какой-то баллон", после чего и начался пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного МЧС, никакого взрыва не было: на стройке просто загорелся утеплитель.

"Баллон никакой не взорвался. Было возгорание утеплителя на площади 10 кв.м.. Все было оперативно ликвидировано работниками стройки. По прибытию пожарных там уже все было потушено. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также заявили, что "взрывы" и "хлопки", которые слышат горожане, происходят на полигоне и связаны с репетициями Дня танкиста, который состоится в это воскресенье.