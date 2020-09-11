"Мне тяжело рассказывать об этом": "Уктусский стрелок" заметался в суде во время дачи показаний

Обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек на Уктусе впал в ступор и растерялся при даче показаний в Свердловском областном суде. Как передает с места событий корреспондент Накануне.RU, 35-летний Алексей Александров вел себя странно. Подсудимый метался и бледнел. При этом он не говорил, что совершил убийство. Фраза звучала обезличенно, что убийство просто произошло.

"Вечером я вышел в гараж в 7 часов. Взял винтовку и отправился с ней на Уктус. Там произошло убийство двух человек. Я думаю, что лучше огласить мои показания. Мне тяжело рассказывать об этом", - смог выдавить Александров.

Далее в суде было принято решение о том, чтобы зачитать в суде его предварительные показания.

Отметим, что ранее отец обвиняемого Александр Могильников заявил о давлении на него со стороны следователей и о том, что дело сфабриковано.

Адвокат Александрова Данил Задорин заявлял, что дело выглядит странно из-за отсутствия доказательств против Александрова.