В России выявили 5,5 тысяч новых случаев COVD-19

В России на сегодняшний день выявлено 1 051 874 заболевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки по стране заразились еще 5 504 человек, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве – 698, Петербурге – 216, Московской области – 175, Нижегородской – 161, Ростовской – 158.

За сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 365 человек.

Выписаны 5 734 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 868 107 человек.

Накануне сообщалось, что вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. В Минздраве считают, что про вторую волну говорить еще сложно, поскольку еще не закончилась первая.