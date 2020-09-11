11 Сентября 2020
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Общество В России
врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявили 5,5 тысяч новых случаев COVD-19

В России на сегодняшний день выявлено 1 051 874 заболевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки по стране заразились еще 5 504 человек, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве – 698, Петербурге – 216, Московской области – 175, Нижегородской – 161, Ростовской – 158.

За сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 365 человек.

Выписаны 5 734 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 868 107 человек.

Накануне сообщалось, что вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. В Минздраве считают, что про вторую волну говорить еще сложно, поскольку еще не закончилась первая.

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В России выявили 5,5 тысяч новых случаев COVD-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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