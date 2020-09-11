11 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

На территории Свердловской области лабораторно подтверждено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Показатели свыше 129 зараженных фиксируются впервые с 21 августа, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

69 случаев приходится на Екатеринбург, остальные заболевшие являются жителями Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Тавдинского городского округа.

Из 86 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 78 находятся в реанимации: 49 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 368 пациентов оценивается как средняя степень тяжести.

Таким образом общее число заболевших в регионе составляет 26 тыс. 660 человек, 20 тыс. 602 из которых выписаны из лечебных учреждений в связи с выздоровлением (+63 накануне), а 512 скончались (+3 накануне).

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На Среднем Урале фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

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Теги: коронавирус, заболевшие



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