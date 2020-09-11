Разработана маска, способная определить симптомы COVID-19

Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая фиксирует признаки заражения коронавирусом. Эту систему можно встроить в любую маску.

Датчики собирают данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения.

Ученые планируют провести клинические испытания данной системы к концу сентября. Если производство будет массовым, то стоимость маски составит около $15, пишет Regnum.

Ранее в России была создана петиция против обязательного ношения масок, адресованная президенту РФ, Правительству, органам власти регионов и Роспотребнадзору.

Автор петиции призывает отменить обязательное ношение масок для всего населения, рекомендовать это без угрозы наказания и исключить из Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.