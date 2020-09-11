Конфликт вокруг Навального отражает ухудшение отношений между Россией и Германией - гендиректор РСМД

Конфликт вокруг Алексея Навального является отражением ухудшившихся отношений России и Германии. Об этом пишет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Отношения ухудшились в самых разных сферах, поэтому в России могут недооценивать эмоциональное значение вопроса лично для канцлера Ангелы Меркель. Против "Северного потока-2", как и за него, выступают влиятельные силы, так что окончательное решение Германии предсказать невозможно, считает эксперт.

Накануне Меркель заявила о ситуации с Навальным, как об одной из главных проблем европейской политики.