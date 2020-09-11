Минздрав не получил достаточного финансирования на закупку дорогостоящих лекарств

В России не хватает средств из бюджета на закупку дорогих лекарств, в результате чего многие пациенты могут остаться без необходимых препаратов, сообщает "Коммерсант".

Минздрав вынужден выдвигать дополнительные требования при расширении перечня по закупкам дорогих лекарств, поскольку на них выделяется ограниченный бюджет.

В частности, ведомство готово включить в список швейцарский препарат эмицизумаб для пациентов с гемофилией, но при условии, что его получат максимум 195 человек, хотя нуждаются в нем 566 пациентов.

Для остальных больных денег из федерального бюджета не хватит и придется надеяться на терапию за счет регионов.

Если местные органы власти отказываются предоставлять бесплатную терапию, пациент может обратиться в суд, который, как правило, принимает его сторону. Так, к примеру, происходит с закупкой препарата для лечения спинально-мышечной атрофии "Спинраза", который в августе был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.