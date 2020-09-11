"Нам отказали налоговые всех уровней". Зоопарк Екатеринбурга потерял миллионы из-за пандемии

Екатеринбургский зоопарк понес серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила директор учреждения Светлана Прилепина.

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Напомним, зоопарк Екатеринбурга был закрыт для посещения с 28 марта этого года. В конце июля он возобновил свою работу после карантина.

Как рассказала Светлана Прилепина, денежные убытки оказались очень существенными: в июне зверинец недополучил 18 млн рублей, в июле - 15 млн. Директор подчеркнула, что зоопарк не прекращал свою работу никогда - даже во время войны он принимал посетителей. Из-за ситуации с коронавирусом его пришлось закрыть впервые.

"В первые выходные после открытия к нам пришло 5 тысяч человек. Народ соскучился. К нам приходят, но не очень соблюдают те правила, которые мы обязаны выполнять. Приходится призывать соблюдать масочный режим и пользоваться санитайзерами. Мы восстановились и сейчас работаем в нормальном режиме", - отметила Прилепина.

По ее словам, пока зоопарку не удалось погасить накопившиеся долги, в частности, перед коммунальными службами. При этом, по данным директора, учреждение не получило никакой обещанной помощи от государства, как пострадавшее в результате пандемии.

"Нам отказали налоговые всех уровней, сейчас мы находимся в судебных разбирательствах. Пытаемся восстановить справедливость. Зоопарк - в списках пострадавших. Перенос налогов, получение субсидий - мы заявлялись на все это, но ничего нами получено не было", - добавила Светлана Прилепина.

Напомним, сегодня стало известно, что Екатеринбургский зоопарк не будет перенесен из центра города в другое место.