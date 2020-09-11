Поющие атомщики Южного Урала: сенатор Цепкин песней поздравил Трехгорный

В ЗАТО Трехгорный прошел концерт участников проекта "Десять песен атомных городов", в празднике принял участие Олег Цепкин, сенатор от Законодательного собрания Челябинской области. Мероприятие было приурочено к празднованию 75-летия атомной отрасли России, которое отмечается в эти дни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Со сцены на городской площади прозвучали известные хиты вроде "Замыкая круг", "Поскорей к нам иди и друзей приводи", "А знаешь, все еще будет" и другие.

Зрители радостными овациями приветствовали землячку — участницу проекта Елену Литвинову, которая исполнила несколько песен вместе с солистами, приехавшими из Заречного, Полярных Зорь, Железногорска, Москвы и Новоуральска.

Сенатор Олег Цепкин после поздравления горожан с юбилеем атомной промышленности спел песню "Когда весна придёт, не знаю" из кинофильма "Весна на Заречной улице", символично посвятив её скорейшему окончанию ремонта дороги на улице Заречной в Трёхгорном.

"В этот вечер всех по-настоящему объединила музыка, подарив горожанам прекрасное настроение. И правильно отметил генеральный директор "Приборостроительного завода Владислав Белобров — давно Трёхгорный не собирался такой большой компанией", — сказал он.

Справочно: Проект #10песенатомных городов реализуется в рамках программы "Территория культуры Росатома" и объединяет сотни талантливых людей всех возрастов и профессий из 21 ведомственного города. Всего в проекте приняли участие 900 человек – исполнители, музыкальные коллективы и группы, дети и ветераны атомной отрасли. идейным вдохновителем конкурса выступил известный российский продюсер и музыкант Тимур Ведерников.