11 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
адвокат Алексей Бушмаков (2017) | Фото: Накануне.RU

Родители Таушанкова, застреленного росгвардейцем, обратятся в Европейский суд по правам человека

Родители застреленного из-за трех рулонов обоев екатеринбуржца Владимира Таушканова, обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат защиты Алексей Бушмаков.

По его словам, Свердловский областной суд, который отказался удовлетворить апелляцию на отказ в проведении проверки по факту смерти "обойного вора", "открыл родителям убитого дорогу в ЕСПЧ".

"Таким образом, у родителей убитого появились правовые основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека", что и будет сделано в ближайшее время", - говорит адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной, сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала действия полиции и Росгвардии вероломными и настаивает на возбуждении уголовного дела.

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Родители Таушанкова, застреленного росгвардейцем, обратятся в Европейский суд по правам человека

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Теги: Европейский суд, Таушанков, вор обоев, Бушмаков



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