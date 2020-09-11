Родители Таушанкова, застреленного росгвардейцем, обратятся в Европейский суд по правам человека

Родители застреленного из-за трех рулонов обоев екатеринбуржца Владимира Таушканова, обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат защиты Алексей Бушмаков.

По его словам, Свердловский областной суд, который отказался удовлетворить апелляцию на отказ в проведении проверки по факту смерти "обойного вора", "открыл родителям убитого дорогу в ЕСПЧ".



"Таким образом, у родителей убитого появились правовые основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека", что и будет сделано в ближайшее время", - говорит адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной, сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала действия полиции и Росгвардии вероломными и настаивает на возбуждении уголовного дела.