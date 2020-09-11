В Тюменской области с оговорками продлят "коронавирусные" ограничения

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал продление "коронавирусных" ограничений ещё на две недели. Также он заявил, что будет и их ослабление, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы провели заседание оперативного штаба и решили ещё на две недели продлить режим. Правда, будут некоторые послабления. Так, с 15 сентября разрешено работать выставкам, детским центрам, в том числе и развлекательным в торговых центрах. Массовые мероприятия будут запрещены", - приводит "РБК" слова губернатора, сказанные на форуме "Слёт успешных предпринимателей".

Статистика заболеваемости с 1 по 11 сентября показывают, что значимого роста нет, уточнил он.

"Если сентябрь пройдет спокойно, то можем принять решение по снятию ограничений", - сказал Моор.