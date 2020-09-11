ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

ЦИК России предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, среди них - партия "Народ против коррупции", лидером которой является двоюродный племянник президента Роман Путин.

Как пишет"Коммерсант", партия не выполнила требований законодательства об обязательном участии в выборах. Член Центризбиркома Евгений Шевченко пояснил, что если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.

Роман Путин, предприниматель, бывший сотрудник ФСБ и двоюродный племянник президента России, в июле этого года был избран председателем и лидером партии. В качестве первоочередной задачи партии он называл участие в региональных выборах в сентябре, а затем - в выборах в Государственную думу.

В начале года Путин планировал создать собственное политическое движение "Люди дела". Он выражал уверенность, что сторонники его движения объявятся во множестве регионов, что позволит ему создать политическую партию, пойти на выборы в Госдуму и даже преодолеть 5-процентный барьер.