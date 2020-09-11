В Челябинске бывший замначальника колонии осужден за взятки

В Челябинске бывшего заместителя начальника исправительной колонии №2 приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2016-2018 гг. он получил от представителей заключенных взятки на сумму более 500 тысяч рублей за возможность пользоваться сотовой связью и оргтехникой.

также по решению суда ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года.