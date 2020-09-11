Екатеринбургский зоопарк не будет перенесен из центра города

Екатеринбургский зоопарк не будет перенесен из центра города в другое место. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор учреждения Светлана Прилепина.

По ее словам, площадка в центре уральской столицы, где сейчас располагается зоопарк, в любом случае будет сохранена и там будет вестись научно-просветительская деятельность. Сейчас ведется поиск площадки для строительства второй очереди зоопарка.

"Этим занимается Главархитектура. В течение полугода должно быть предложено три варианта. Пока эта работа продолжается", - рассказала Прилепина.

По ее данным, варианты должны были быть представлены к августу-сентябрю, но этого не случилось "из-за понятных всем причин".

"Ждем варианты. Нужно будет посмотреть их со всех сторон, чтобы исключить ошибки при проектировании", - отметила Прилепина, добавив, что к этому будут привлечены международные эксперты.

Напомним, несколько лет назад появились разговоры о переносе Екатеринбургского зоопарка из центра города. Предполагалось, что он будет перемещен в новый жилой район Новокольцовский. Однако уральские общественники выступили резко против подобной инициативы.

Добавим, в следующую пятницу, 18 сентября, Екатеринбургскому зоопарку исполняется 90 лет.