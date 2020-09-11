На Южном Урале за сутки коронавирус выявили у 77 человек

В Челябинской области за сутки у 77 человек подтвержден COVID-19, в том числе у четырех школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 225 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 716 заболевших. За сутки выписан 31 человек, всего в регионе выздоровели 12 тыс. 52 пациента.

В регионе на карантин закрыты четыре класса в школах.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 79 лет и женщины 65, 80 и 88 лет.