11 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
тепловизоры в учебных учреждениях Екатеринбурга (2020) | Фото: пресс-служба Ростелеком

"Ростелеком" установил высокоточные тепловизоры в екатеринбургских школах и техникумах

В пяти школах уральской столицы установлены высокоточные тепловизионные камеры видеонаблюдения. Помимо этого, компания позаботилась и двух учреждения среднего образования: "Социально-профессиональный техникум "Строитель" и "Екатеринбургский монтажный колледж".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургского филиала МРФ "Урал" ПАО "Ростелеком", устройства помогут ускорить прохождение входной зоны для учеников и педагогов школ № 19, 35, 128, 135 и 208, поскольку способны одновременно фиксировать температуру тела сразу нескольких десятков человек. Все данные будут выводиться на отдельный монитор службы охраны и в случае превышения температурного режима срабатывает световое и звуковое оповещение. После этого ребенок или педагог пройдут зону тепловизионного контроля повторно и в случае повышенной температуры направятся под наблюдение медперсонала.

тепловизоры в учебных учреждениях Екатеринбурга(2020)|Фото: пресс-служба Ростелеком

Тепловизоры отличаются высокой точностью измерения (свыше 99%) и широким охватом с возможностью выбора зон контроля. По этой причине они внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, опубликованный на платформе International Telecommunication Union (Международного союза электросвязи), специализированного учреждения ООН в области электросвязи.

тепловизоры в учебных учреждениях Екатеринбурга(2020)|Фото: пресс-служба Ростелеком

Тепловизоры установлены в нижнетагильских лицее №39 и средней общеобразовательной школе № 100, а также в центре образования "Аксиома" и педагогическом колледже в Каменске-Уральском.

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"Ростелеком" установил высокоточные тепловизоры в екатеринбургских школах и техникумах

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Теги: тепловизоры, Ростелеком, школы, техникумы



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