Александр Журавлев: Разработка проекта "Земский учитель" витала в воздухе

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев прокомментировал внедрение программы "Земский учитель".

"Вопрос обеспечения кадрами в образовании стоит достаточно остро. Это касается, прежде всего, педагогов-предметников в отдаленных территориях – в селах и небольших городах. В 2012 году в Челябинской области запустили проект "Земский врач", и он хорошо себя зарекомендовал. Мы добились того, что порядка 400 специалистов переехали в села и малые города. Проект организации процесса образования по такой же схеме буквально витал в воздухе. И неслучайно президент РФ Владимир Путин указал на необходимость разработки проекта "Земский учитель". В стране он появился в этом году, депутаты Законодательного собрания его поддержали, выделив в этом году на программу соответствующие средства на квоту для 92 педагогов", - прокомментировал председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев, слова которого приводит пресс-службе регионального парламента.

Напомним, в Челябинской области продолжается прием документов педагогических работников для участия в программе "Земский учитель". В текущем году федеральная квота для учителей области – 92 педагогические вакансии, об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области. Участники программы, готовые переехать в сельскую или другую приравненную местность, получают по миллиону рублей. Для этого необходимо отработать пять лет по контракту в школе и переехать на постоянное место жительства в село, рабочий поселок, поселок городского типа или в город с населением менее 50 тыс. человек.