Южноуральские участники программы "Земский учитель" приглашаются за "своим" миллионом

В Челябинской области продолжается прием документов педагогических работников для участия в программе "Земский учитель". В текущем году федеральная квота для учителей области – 92 педагогические вакансии, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Участники программы, готовые переехать в сельскую или другую приравненную местность, получают по миллиону рублей. Для этого необходимо отработать пять лет по контракту в школе и переехать на постоянное место жительства в село, рабочий поселок, поселок городского типа или в город с населением менее 50 тыс. человек.

На сегодняшний день уже заключено 46 трудовых договоров, продолжается третий этап конкурсного отбора. Обязательное условие для участника – среднее профессиональное или высшее образование. Соискатель должен отвечать квалификационным требованиям профессии учителя. Вакансии размещены на Всероссийском информационном портале "Земский учитель".

Самыми востребованными в Челябинской области являются учителя-предметники по английскому и немецкому языкам, математике, русскому языку. Также нужны учителя физики, химии, начальных классов, истории, биологии, обществознанию.

Больше половины заявок для южноуральских школ уже оформлено. Так, преподаватель английского и немецкого языка Марина Крупина переехала в поселок Теченский Сосновского района из Миасса. Ее педагогический стаж – более 10 лет.

Молодой педагог получает еще одно высшее образование по специальности "Учитель истории". По рекомендации своей однокурсницы она решила участвовать в программе "Земский учитель" и поехать работать на село. Подруга по вузу рассказала, что в Теченской средней школе уже год у детей нет английского языка, тогда Марина Александровна прошла конкурсный отбор и приехала в школу. По ее словам, в Миассе семье приходилось снимать жилье. Программа "Земский учитель" дает надежду семье педагога обзавестись собственным жильем.

В поселке новому педагогу и ее семье предоставили муниципальное жилье – просторную двухкомнатную квартиру. Сельскому учителю по региональному законодательству положены льготы за коммунальные услуги.

По решению депутатов Законодательного собрания работникам сферы образования и здравоохранения в сельской местности выплачивают стопроцентную компенсацию по оплате отопления, электроэнергии и вывозу мусора.

Директор МОУ Теченской СОШ Сосновского района Райхана Козина рассказала, что сейчас свободных вакансий у них нет. "Коллектив дружный, молодой, средний возраст – 40 лет. Учителя английского языка мы все вместе поддерживаем. Школа у нас хорошая: учится 177 детей, учеников становится все больше. Радует, что переезжают к нам горожане", - добавила директор.