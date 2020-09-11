Александр Репин может возглавить прикамское отделение партии "За правду"

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
Александр Репин (2020) | Фото: facebook.com/aleksandrrepin59?fref=nf

Александр Репин может возглавить прикамское отделение партии "За правду"

В Перми несостоявшийся кандидат в губернаторы Александр Репин заявил о том, что получил предложение возглавить краевое отделение партии "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Репина, просьбу руководства партии возглавить краевое отделение ему передал нынешний его руководитель Дмитрий Григорьев.

Репин заявил, что готов прекратить свою предпринимательскую деятельность и начать строительство краевого отделения партии.

Напомним, предприниматель не сумел пройти муниципальный фильтр для участие в выборах губернатора края.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Александр Репин может возглавить прикамское отделение партии "За правду"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Репин, За правду



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2020 14:46 Мск Александр Репин не смог оспорить решение избиркома об отказе в регистрации на выборах
Ранее 17.08.2020 11:24 Мск Кандидат в губернаторы Прикамья от "Справедливой России" пытается оспорить отказ в регистрации
Ранее 04.08.2020 13:59 Мск Избирком Прикамья официально зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы
Ранее 31.07.2020 14:42 Мск Кандидат в губернаторы Прикамья от "СР" не набрал нужного количества подписей
Ранее 30.07.2020 13:19 Мск Кандидат от "Справедливой России" потратит 50 миллионов на выборы губернатора Прикамья
Ранее 30.07.2020 09:50 Мск Три кандидата в губернаторы Прикамья не прошли муниципальный фильтр

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети