Александр Репин может возглавить прикамское отделение партии "За правду"

В Перми несостоявшийся кандидат в губернаторы Александр Репин заявил о том, что получил предложение возглавить краевое отделение партии "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Репина, просьбу руководства партии возглавить краевое отделение ему передал нынешний его руководитель Дмитрий Григорьев.

Репин заявил, что готов прекратить свою предпринимательскую деятельность и начать строительство краевого отделения партии.

Напомним, предприниматель не сумел пройти муниципальный фильтр для участие в выборах губернатора края.