11 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, голосование, выборы в ЗСО, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проголосовал на выборах в Заксобрание Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной приняли участие в голосовании по выборам депутатов Законодательного собрания региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке, расположенном в его родной школе №92 Металлургического района.

"Это голосование будет длиться три дня, с 11 по 13 сентября. Мне кажется, это очень удобно, есть время, чтобы прийти на участок и проголосовать за будущее Южного Урала", - отметил он.

Алексей Текслер, голосование, выборы в ЗСО,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, сегодня в Челябинской области началось досрочное голосование. В регионе открылись 2 тыс. 321 избирательный участок. Избирательный участки будут работать с 8.00 до 20.00 11, 12 и 13 сентября.

Добавим, что в условиях пандемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности.

Как сообщили накануне в пресс-службе облизбиркома, избиратели на входе получают маски и перчатки, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.

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Алексей Текслер проголосовал на выборах в Заксобрание Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, выборы, ЗСО,



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