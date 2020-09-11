Алексей Текслер проголосовал на выборах в Заксобрание Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной приняли участие в голосовании по выборам депутатов Законодательного собрания региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке, расположенном в его родной школе №92 Металлургического района.

"Это голосование будет длиться три дня, с 11 по 13 сентября. Мне кажется, это очень удобно, есть время, чтобы прийти на участок и проголосовать за будущее Южного Урала", - отметил он.

Напомним, сегодня в Челябинской области началось досрочное голосование. В регионе открылись 2 тыс. 321 избирательный участок. Избирательный участки будут работать с 8.00 до 20.00 11, 12 и 13 сентября.

Добавим, что в условиях пандемии коронавируса голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности.

Как сообщили накануне в пресс-службе облизбиркома, избиратели на входе получают маски и перчатки, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.