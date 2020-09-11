МВД: Спутница Навального в Томске уклонилась от опроса и улетела в Германию

Полиция поминутно восстановила хронологию пребывания Алексея Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них – гостиница "Xander Hotel" с рестораном "Velvet", съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска.

Сообщается, что в этих местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

На сегодняшний день опрошены пять из шести человек, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, уклонилась от дачи объяснений. 22 августа она улетела в Германию.

МВД России намерено участвовать в следственных действиях по Навальному на территории Германии. Ведомство готовит соответствующий запрос.

Как сообщалось, Навального вывели из медицинской комы, он может разговаривать и даже вспоминает детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолете. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений в случае, если к нему начнет ходить больше посетителей.

Ранее Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) отказался представить доказательства "отравления" Навального - "по соображениям секретности". Именно лаборатория этого института выявила в организме Навального боевое отравляющее вещество "Новичок".