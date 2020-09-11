"Вероломные методы". Мерзлякова настаивает на уголовном деле из-за убийства "парня с обоями"

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась об отказе суда удовлетворить апелляцию на проведение проверки по факту смерти Владимира Таушанкова, застреленного Росгвардией в ночь на 1 июня.

Как рассказала омбудсмен в беседе с корреспондентом Накануне.RU, по данному факту нужно возбудить уголовное дело.

"Я до сих пор убеждена, что надо уголовное дело возбуждать. Пока следствие еще не закончилось до конца. Надеюсь, что будет учтена позиция общественности, которая пристально следит за этим. Не хотела бы, чтобы наши Росгвардия и полиция действовали вероломными методами. Будем вмешиваться в случае необходимости", - сказала Мерзлякова.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной Екатеринбург (ЖБИ) сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.