В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

В российских магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей России, пишут "Известия".

Этот пункт предлагается добавить в проект правил розничной торговли. Предполагается, что это не позволит производителям, например, разливать 950 миллилитров молока в литровый пакет за обычную цену.

В Минпромторге считают, что эта инициатива "перегрузит" ценники лишней информацией, а продавцы начнут "применять сокращения или изменять шрифт для экономии места".

В прошлом году сообщалось о решении сократить число ценников в магазинах России. Отмечалось, что продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров одного производителя, имеющих одинаковую цену. Незначительные отличия браться в расчет не будут.

Как считают в Минпромторге, сокращение количества ценников на 20% способно снизить издержки продавцов, компенсирующих свои расходы за счет покупателей.