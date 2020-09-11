Дело о расстреле росгвардейцами "обойного вора" в Екатеринбурге не будет возбуждено. Решение суда

Свердловский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на отказ в проведении проверки по факту смерти "обойного вора" Владимира Таушанкова, которого расстреляли сотрудники Росгвардии. Адвокат Алексей Бушмаков не пришел сегодня на процесс по причине болезни.

Отец погибшего заявил журналистам, что перед смертью его сын успел сказать:"Папа, никому не верь, я заплатил за обои". По словам отца, дверь по требованию сотрудников Росгвардии не открыли, потому что в сумке были большие деньги (около 53 тыс.) Парень работал в интернете и зарабатывал большие деньги, отметил отец, но затруднился сказать, кем именно трудился Владимир Таушканов.

"Сказали что ножи были, но их не было. Он мне показывал сумку, там только документы были", - добавил он.

"Сын не нападал на СОБР. Его через дверь уже подстрелили пулей и зверски добили, перерезав горло, - заявил отец. - Я пойду до конца. Если надо до Москвы. Мне терять уже нечего".

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной Екатеринбург (ЖБИ) сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.