На Южном Урале главу поселения подозревают в присвоении 630 тысяч рублей

В Челябинской области главы Багарякского сельского поселения подозревается в присвоении более 630 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. подозреваемый заключал фиктивные договоры с коммерческими организациями на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Работы не выполнялись, но глава подписывал акты приема по выполнению данных работ и переводил средства бюджета подрядчикам, которые в свою очередь передавали деньги главе.

Ущерб превысил 630 тысяч рублей.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.