Глава Ямала рассказал о механизме расселения Газ-Сале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, выступая перед жителями готовящегося к расселению села Газ-Сале, заявил, что обмен жилья будет идти в соотношении "метр – на метр". Тем же, кто захочет уехать в другие регионы, власти также помогут с очерёдностью, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.

В Газ-Сале большая часть домов и социальных объектов признаны аварийными или имеют предельный износ. В качестве одного из вариантов жителям было предложено переехать в другие населенные пункты на Ямале и за его пределами.

В посёлке прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переехать в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень, а также другие города. Губернатор подчеркнул, что решение о переезде принимают только жители. Правительство Ямала готово предоставить им дополнительные гарантии, для чего примет отдельный окружной закон.

"Жилищный вопрос должен решаться максимально справедливо. Раз у нас ситуация здесь особенная, жилье должно предоставляться по принципу "метр – на метр", то есть площадь новой квартиры будет не меньше нынешней. В тех случаях, когда жители поселка хотят переехать в другие регионы, мы создадим дополнительную ускоренную очередь для них. Это начнет работать, если мы с вами договоримся, с 2021 г.", - сказал Артюхов.

Губернатор поручил главе Тазовского района в ближайшее время начать плотную работу с каждой семьёй в поселке, чтобы жители понимали конкретные перспективы переезда и трудоустройства. Встреча продолжалась около часа. Дмитрий Артюхов ответил на 15 вопросов и пообещал жителям приехать ещё раз после того, как все гарантии для них будут закреплены законодательно.