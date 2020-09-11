"Предупреждаю всех беззаконников": отлученный от церкви Сергий наотрез отказался покидать монастырь

Отлученный от церкви схимонах Сергий (Романов) категорически отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместо этого он записал новое обращение и пригрозил "всем беззаконникам".

Как передает корреспондент Накануне.RU, видео опубликовано на канале представителя Сергия Всеволода Могучева в YouTube. Комментируя свое отлучение от церкви, Романов заявил, что ему вынесен "смертный приговор".

"Сегодня выносят смертный приговор монастырю и скитам. С креста не сходят - с креста снимают. Я, схиигумен Сергий, на кресте. Прости их, отче, не ведают, что творят", - сказал он.

Также одиозный схимонах попросил архангела Михаила "через мои недостойные руки провести защитную черту для монастыря".

"С этого места я провожу черту и предупреждаю всех беззаконников, которые захотят перейти эту черту: если с вами что случится, ваша самость, ваша гордость, ваше произволение. Аминь!", - заявил Сергий, после чего посохом провел ту самую черту в окружении своих последователей.

Напомним, ранее в Екатеринбургской епархии заявляли, что не могут силой выставить бывшего схиигумена из Среднеуральского женского монастыря. По словам советника правящего архиерея по правовым вопросам, настоятеля храма Большой Златоуст иерея Виктора Явича, для этого нет каких-либо правовых оснований.