Небензя: Ситуация с Навальным наводит на мысли о грязной постановочной игре

У российских властей нет оснований для организации расследования инцидента с Алексеем Навальным, заявил постпред РФ в ООН Виталий Небензя на заседании СБ ООН.

Он отметил, что Россия так и не получила данных от Германии, которые бы свидетельствовали о том, что речь идет о преднамеренном преступлении.

По словам постпреда, вся эта ситуация наводит на мысли о "грязной постановочной игре", поставленной кем-то, кому это выгодно.

Небензя также добавил, что российские врачи, которые спасли блогера, не обнаружили следов химического оружия в его анализах.

Обсуждение инцидента с Навальным на заседании Совбеза ООН началось по инициативе представителей Великобритании и Бельгии. Они потребовали от Москвы "полного и прозрачного расследования", передает Regnum.

Ранее в постпредстве заявили, что сообщения Германии о том, что материалы по политику Алексею Навальному были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) не соответствуют действительности. При этом российская сторона выразила готовность сотрудничать с ОЗХО, чтобы "выяснить обстоятельства дела".

Как сообщалось, Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений в случае, если к нему начнет ходить больше посетителей.