У 26 ямальских школьников подтвердился коронавирус

На Ямале начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ среди детей – с 1 сентября у дошкольников и школьников подтвердились уже 3 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекции. Каждого ребенка, обратившегося за медпомощью, в обязательном порядке обследовали на коронавирус, который в итоге подтвердился у 26 детей, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте образования.

"Это прогнозируемая ситуация, к которой полностью готова наша медицинская система. В этом году сезонное заболевание пересекается с коронавирусом. Главное, что у нас есть возможность выявить болезнь у детей при первом же обращении к врачу. Тестирование всех, у кого есть симптомы ОРВИ, на Ямале проводится обязательно", - сказала заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.

В Лабытнанги, Новом Уренгое и Пуровском районе у нескольких детей, посещавших образовательные учреждения, подтвердился коронавирус. В настоящее время все дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников, все чувствуют себя удовлетворительно. Болезнь протекает в легкой и бессимптомной формах.

Анализ на коронавирус всем гражданам с симптомами ОРВИ проводится абсолютно бесплатно при первичном обращении за медицинской помощью. Школьные классы, ученики которых подхватили болезнь, на время карантина переходят на дистанционное обучение.