В Нефтеюганске оглашён приговор поджигателю, по вине которого сгорели квартиры 310 человек

Вынесен приговор поджигателю жилых домов в посёлке Пойковский, что в Нефтеюганском районе. От злоумышленника пострадали сотни жителей, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, поджоги произошли в феврале – сентябре 2019 г. Полностью уничтожены два жилых дома на 48 и 16 квартир соответственно. Пять домов пострадали частично, они восстановлены. Потерпевшими были признаны 310 человек. Ущерб – 21 млн руб.

Поджигатель наказан четырьмя годами и четырьмя месяцами колонии строгого режима.