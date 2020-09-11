Минтранс не исключил бесплатный проезд в общественном транспорте страны

Министерство транспорта России допустило введение бесплатного проезда в общественном транспорте страны к 2035 году.

Это предлагается сделать при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Так, с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций.

Это поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением.

Как отмечает Минтранс, в настоящее время общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у россиян, чем личный, сообщает РБК.

Тем временем, глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд руб. на развитие дорожной сети в регионах.

Деньги пойдут как на ремонтные работы, так и на строительство новых участков дорог. Трансферты получат Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Это позволит отремонтировать до конца года около 110 км трасс, закончить строительство дороги в Мурманской области, а также ускорить реконструкцию туннеля в Северной Осетии.