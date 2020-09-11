11 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В ВОЗ заявили о контроле над коронавирусом через пару лет

Всемирная организация здравоохранения не знает, когда завершится эпидемия коронавируса, однако организация исходит из того, что человечеству удастся взять под контроль вирус в течение пары лет.

Как отмечает ВОЗ, эпидемию можно будет взять под контроль "при наличии глобальных усилий и применении современных технологий", сообщает ТАСС.

Тем временем, вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

При этом регионы он не уточнил, отметив, что про вторую волну говорить еще сложно, поскольку еще не закончилась первая.

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В ВОЗ заявили о контроле над коронавирусом через пару лет

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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