Власти Таиланда введут специальную визу для "долгосрочных" туристов

Власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19.

При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели. Для них будет введена виза на 90 дней с правом двукратного продления.

Вопрос о введении визы будет решаться 15 сентября. Для ее продления не требуется выезжать из страны, поэтому по ней можно находиться в Таиланде 270 дней, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, иностранцы смогут посещать тайский тропический остров Пхукет с 1 октября. Для туристов обязательными будет двухнедельный карантин и сдача двух тестов на коронавирус.

Туристы смогут приехать на остров минимум на 30 дней. Первые две недели они должны будут сидеть на карантине и не смогут покидать район своего отеля.