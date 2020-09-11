11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Таиланд флаг (2016) | Фото: tailife.net

Власти Таиланда введут специальную визу для "долгосрочных" туристов

Власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19.

При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели. Для них будет введена виза на 90 дней с правом двукратного продления.

Вопрос о введении визы будет решаться 15 сентября. Для ее продления не требуется выезжать из страны, поэтому по ней можно находиться в Таиланде 270 дней, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, иностранцы смогут посещать тайский тропический остров Пхукет с 1 октября. Для туристов обязательными будет двухнедельный карантин и сдача двух тестов на коронавирус.

Туристы смогут приехать на остров минимум на 30 дней. Первые две недели они должны будут сидеть на карантине и не смогут покидать район своего отеля.

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Власти Таиланда введут специальную визу для "долгосрочных" туристов

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Теги: Таиланд, туризм, виза



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Ранее 26.08.2020 02:20 Мск Пхукет откроют для туристов с 1 октября

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