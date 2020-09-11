Россия открывает границу с Южной Осетией

Глава кабмина России Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет документ об открытии границы с Южной Осетией.

Решение принято по итогам оперативного штаба по борьбе с COVID-19. пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет рейсы по маршруту Каир - Москва.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, ранее правительство России открыло авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами. Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

Между тем, после многочисленных обращений граждан правительство отменило и еще одно ограничение: россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. В июне этой категории граждан разрешили однократный выезд.