11 Сентября 2020
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Политика В России
Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Москва не подтверждает передачу материалов по Навальному в ОЗХО

Сообщения Германии о том, что материалы по политику Алексею Навальному были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) не соответствуют действительности.

Об этом сообщило постпредство РФ при Организации. При этом российская сторона выразила готовность сотрудничать с ОЗХО, чтобы "выяснить обстоятельства дела", сообщает "Коммерсант".

Днем ранее стало известно о том, что Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы.

В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений в случае, если к нему начнет ходить больше посетителей.

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Москва не подтверждает передачу материалов по Навальному в ОЗХО

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Теги: ОЗХО, Навальный, отравление



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