Кевина Спейси вновь обвинили в изнасиловании подростков

Двое мужчин подали в суд на известного американского актера Кевина Спейси за сексуальное насилие.

Они утверждают, что преступление случилось в 80-х годах прошлого века. Тогда истцам было по 14 лет. Один из них - актер Энтони Рэпп. Ранее он уже рассказывал о домогательствах Спейси, который якобы пригласил парня к себе на вечеринку в 1986 году и стал приставать в комнате, однако подростку удалось сбежать.

Имя второго потерпевшего не называется. Известно, что голливудский актер пригласил подростка к себе, где принудил заниматься сексом, сообщает телеканал "360".

Напомним, в 2019 году прокуратура штата Массачусетс прекратило расследование уголовного дела в отношении Спейси. Мужчина утверждал, что актер домогался его в баре. Единственным доказательством по делу была переписка жертвы с его девушкой, в которой он описывал действия актера. Но она пропала по вине обвинителя, так что дело пришлось закрыть.