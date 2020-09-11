11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Кевин Спейси (2017) | Фото:Flickr

Кевина Спейси вновь обвинили в изнасиловании подростков

Двое мужчин подали в суд на известного американского актера Кевина Спейси за сексуальное насилие.

Они утверждают, что преступление случилось в 80-х годах прошлого века. Тогда истцам было по 14 лет. Один из них - актер Энтони Рэпп. Ранее он уже рассказывал о домогательствах Спейси, который якобы пригласил парня к себе на вечеринку в 1986 году и стал приставать в комнате, однако подростку удалось сбежать.

Имя второго потерпевшего не называется. Известно, что голливудский актер пригласил подростка к себе, где принудил заниматься сексом, сообщает телеканал "360".

Напомним, в 2019 году прокуратура штата Массачусетс прекратило расследование уголовного дела в отношении Спейси. Мужчина утверждал, что актер домогался его в баре. Единственным доказательством по делу была переписка жертвы с его девушкой, в которой он описывал действия актера. Но она пропала по вине обвинителя, так что дело пришлось закрыть.

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Кевина Спейси вновь обвинили в изнасиловании подростков

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Теги: Кевин Спейси, подростки, насилие



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