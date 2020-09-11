11 Сентября 2020
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Политика
(2005) |

ЦБ прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Центробанк России представил рисковый сценарий развития экономики страны в 2020–2023 годах.

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики говорится, что спад ВВП страны в текущем году ожидается на уровне 4,5–5,5%. В 2022–2023 годах ВВП вырастит на 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция в текущем году будет на уровне 3,7–4,2%, в 2021 году - 5,5–6,5%. В 2022 году этот показатель замедлится до 2–3%, в 2023 году рост цен ожидается в пределах 2,5–3,5%. Стоимость нефти марки Urals в 2020 году составит $38 за баррель, в 2021 году — $25 за баррель, в 2022 и 2023 году — $30 и $35, сообщает "Коммерсант".

Ранее Центробанк России сообщил, что ожидает самых высоких значений годовой инфляции в феврале — марте 2021 года. В этом году инфляция будет постепенно ускоряться, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По его данным, к концу года показатель составит 3,7-4,2%. По данным Банка России, ВВП в третьем квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне. При этом год к году значение будет в минусе.

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ЦБ прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

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Теги: ЦБ, ВВП, экономика



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