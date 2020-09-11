Пашаев защищал Ефремова бесплатно

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что представлял интересы артиста на суде бесплатно.

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", — сказал правозащитник, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее Ефремов, который получил срок за смертельное ДТП, считает, что его подставил адвокат Эльман Пашаев.

Артист сказал, что Пашаев "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора, которого Ефремов "не ожидал". Пашаев, по словам артиста, "обещал одно, а получилось другое".