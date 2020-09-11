Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой с кадром из фильма "Основной инстинкт".

Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил Вучич, Путин перед ним "никогда ни за что не извинялся". Президент Сербии отметил, что считает инцидент проходным и неважным, а у России и Сербии хорошие отношения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Захарова опубликовала пост о встрече Вучича с американским лидером Дональдом Трампом. При этом она добавила кадр с женскими ногами из фильма "Основной инстинкт". Позднее она заявила, что ее неправильно поняли.