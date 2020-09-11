11 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин (2020) | Фото: ТАСС

Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой с кадром из фильма "Основной инстинкт".
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Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил Вучич, Путин перед ним "никогда ни за что не извинялся". Президент Сербии отметил, что считает инцидент проходным и неважным, а у России и Сербии хорошие отношения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Захарова опубликовала пост о встрече Вучича с американским лидером Дональдом Трампом. При этом она добавила кадр с женскими ногами из фильма "Основной инстинкт". Позднее она заявила, что ее неправильно поняли.

пост Захаровой про Вучича(2020)|Фото: facebook.com/скрин

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Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой

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Теги: Путин, Лавров, Вучич, Сербия



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