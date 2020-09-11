Третьяковская галерея занялась героизацией терроризма?

В Третьяковской галерее открывается выставка "Поколение XXI", среди произведений - картинка художника Алексея Каллимы, которая уже наделала шуму в социальных сетях и СМИ.

На картине изображены боевики времен войны в Чечне - один отдыхает, раскинув руки рядом с автоматом, другой молится, полотно называется "Между случайностью и необходимостью". Более всего людей возмутило кураторское пояснение организаторов выставки:

"Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере".

Вот что пишет по этому поводу телеграм-канал CULTRAS:

"Мы недавно писали: Третьяковка превращается в оппозиционную площадку. Но не ожидали, что оппозиционность Зельфиры Трегуловой доходит до светлой ностальгии по эпохе Чеченских войн. Геноцид русского населения, разрушенная республика, десятки тысяч погибших, изувеченных, разоренных наших сограждан. Буденновск, Кизляр, Беслан, Дубровка. Боль и саднящая рана для всей России. А для Трегуловой и ее команды это героический эпос и повстанческая романтика?".

Телеграм-канал предполагает, что скоро лицом главного федерального музея будет не Шнур, а Тимур Муцураев.

Открытое сочувствие и героизация террористов вызывали однозначно негативную реакцию и критику в адрес лично гендиректора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, при которой Третьяковка не раз врывалась в информационную повестку со скандалами (при ней украли картину Кинжи, порвали полотно Репина, музей топило и так далее). Ей также ставят в вину, что главный федеральный музей превратился в оппозиционную площадку не только из-за ее высказываний в публичном пространстве, но и из-за характера других экспозиций, например, выставка "Ненавсегда" про эпоху Брежнева, смысл которой, по мнению некоторых, сводится к тому, что мы и сейчас живем в эпоху застоя, которую должна смести новая перестройка.

На интернет-канале "Культура" в рубрике "Культурная беседка" обсуждали этот проект в довольно мрачных тонах (орфография и пунктуация авторские):

"Карантин-карантином, а вот когда он кончится, Трегулова выкатит новый гордый "фак" – выставку "Ненавсегда". Про Брежнева разумеется. Все думали, Брежнев – навсегда, а оказалось – ненавсегда. Такие вот кухонные намёки на остроумие и свободомыслие.

Буквально что Жванецкий на минималках.

А потом знаете какая будет?

Про перестройку.

"Ветер перемен", "Воздух свободы" и все такое.

Так Зельфира Трегулова жадными ноздрями ловит "тенденции", модные у леваков и прочих Сапрыкиных на уровне ЦТИ "Фабрика", и там, возможно и уместных. Но вот никак не в "Третьяковке". Которой, кстати, "ветер перемен" очень и очень не помешал бы. И ведь все делает человек, чтоб его уволили.

Про*** Куинджи. Потеряла Репина. Реанимировала Гельмана. Притащила Шнура. Открыто лезет в политику теперь вот.

Мединский этого не видел, может, хоть новый министр заметит эти старания?

Примет уже верное решение?"

Наверное, это следствие того, что продолжается в нашей культурной прослойке, в тех процессах, которые идут с 80-х и 90-х, поощряются властью, говорит в беседе с Накануне.RU журналист Константин Семин:

"Еще вчера Мишустин привечал "Зулейху" - вот, получите "Зулейху" в таком виде, потому что с точки зрения либерала - это же борцы против тоталитаризма, против имперского, а где-нибудь даже советского диктата. Так что для либералов все естественно и замечательно", - говорит Семин.

"Обе чеченские войны - это грязная, тяжелая, отвратительная страница новейшей истории, точнее истории распада Советского Союза, такая же грязная, как война в Карабахе или в Осетии, в Приднестровье. Инициаторы этой войны, разумеется, не только чеченцы, это в равной степени ответственность Ельцина и всего его окружения. И поэтому, возмущаясь тем, что изображение боевиков выставляется в Третьяковской галерее, надо не забывать спросить себя о том, а как насчет "Ельцин-центра"? Не является ли это попранием памяти тех, кто погиб на той войне?" - комментирует Константин Семин.

В сети выражают мнение, что если террористы - это "горный героический эпос", то и немецкие солдаты, по той же логике могут стать представителями "нордического эпоса" и попасть в Третьяковку?

Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев высказался на своей странице в соцсети по поводу выставки, что это настоящий экстремизм, а Третьяковка сегодня занимается героизацией терроризма и прямых врагов России. Он заявил, что правозащитный центр "Двуглавый орел" готовится к соответствующим юридическим действиям.

Как пишет "Ридус", автор картин, Алексей Каллима родился в Грозном в 1969 году и покинул город незадолго до начала первой Чеченской войны. Тем не менее теме боевиков он посвятил целую серию работ.