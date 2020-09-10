11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске открылась главная агропромышленная выставка региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл XXVII ежегодную областную агропромышленную выставку "АГРО-2020", передает корреспондент Накануне.RU.

"Рад приветствовать на открытии традиционной агрономической выставки "АГРО-2020". Это праздник для наших селян и аграриев, но это также важное событие для нас, обычных жителей, которые могут прийти сюда и купить все необходимое: продукты питания, саженцы для сада. Этот год был непростым, засуха подкосила наш агропромышленный комплекс. Тем не менее на пике уборочной кампании я рад сообщить, что у нас будет неплохой урожай, мы уже собрали 650 тысяч тонн, и точно превысим отметку в миллион тонн. Также для наших селян важно, что мы продолжаем поддерживать их в непростое время. Регион оказывает помощь почти в три миллиарда рублей для агропромышленного комплекса. Самое важное - мы можем обеспечить наши нужды и потребности экологически чистыми продуктами питания. И сегодня на этой выставке мы можем убедиться в качестве и доступности наших товаров", - заявил глава области.

Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Выставка будет работать три дня – с 10 по 12 сентября на площадке перед ледовой ареной "Трактор". В этом году в условиях пандемии по коронавирусу выставка-ярмарка размещена только на открытом воздухе. На площадке развернулась ярмарка сельхозпродукции, выставка техники и племенных сельскохозяйственных животных.

Среди участников выставки – крупные производители продукции с известными брендами, а также небольшие предприятия и фермерские хозяйства. Девять сельскохозяйственных районов открыли свои экспозиции и презентовали основные направления сельскохозяйственной деятельности и произведенную продукцию.

Алексей Текслер осмотрел все павильоны, оценил ассортимент южноуральской продукции, пообщался с фермерами и гостями выставки.

Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Владелец частной сыроварни рассказал главе области, что они работают уже пять лет и выпускают 13 видов сыров. В месяц производят 7 тонн. В этом году запустили собственное производство йогуртов. Молоко закупают у местных фермеров. Продукцию реализуют в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе.

Губернатора интересовала получают ли они государственные меры поддержки.

"Есть наша муниципальная программа по поддержке предпринимателей, я там два раза участвовал и два раза получал субсидии на приобретение оборудования", - рассказал фермер.

Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На экспозиции Аргаяшского района главе региона рассказали о подготовке специалистов для сельского хозяйства. В местном аграрном техникуме обучение неразрывно связано с практикой, для этого есть свои сельскохозяйственные поля и производство.

"Мы идем в ногу со временем. В этом году запустили новую специальность – технолог по переработке сельскохозяйственной продукции", - сообщила директор агротехникума Ольга Аминева.

После осмотра выставки Алексей Текслер отметил, что сельское хозяйство в Челябинской области развивается активно и регион будет поддерживать это развитие.

Алексей Текслер, сельское хозяйство, выставка АГРО-2020,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"В регионе развивается агропромышленный комплекс – животноводство, растениеводство, переработка. Мы видим качественные продукты, экологические чистые. Я пообщался с людьми и увидел интерес у наших жителей к нашему челябинскому продукту. Это здорово. Мы помогаем нашим сельхозтоваропроизводителям. До 3 млрд рублей поддержка будет по этому году. В Минсельхоз РФ поданы данные о потерях в результате засухи, рассчитываем на поддержку, будем софинансировать. В целом, с учетом сложностей года, наши сельхозпроизводители отработали неплохо", - подчеркнул он.

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В Челябинске открылась главная агропромышленная выставка региона

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Теги: АПК, Алексей Текслер, выставка, сельское хозяйство, ярмарка,



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