В Челябинске прошел митинг "Хватит нас травить!"

10 сентября в Челябинске впервые за несколько месяцев прошел протестный митинг. Организован он был не допущенной до выборов региональной организацией партии "Яблоко" и движением "Стоп-ГОК", передает корреспондент Накануне.RU.

На митинг пришли и представители других партий, например, представители коммунистов участвовали сразу от двух организаций – ВКП(б) и "Объединенных коммунистов", мелькали флаги движений "Челябинск, дыши" и других.

Всего мероприятие под лозунгом "Хватит нас травить!" продолжалось около двух часов и собрало порядка 200 человек.