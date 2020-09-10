Алексей Текслер инспектирует районы Челябинска

Губернатор Южного Урала Алексей Текслер проинспектировал Курчатовский и Калининский районы Челябинска. Глава региона посетил обувную фабрику "Юничел", строительную площадку детского сада №250 в жилом микрорайоне "АкадемРиверсайд" и оценил ход ремонтных работ в Челябинском государственном театре кукол, передает корреспондент Накануне.RU.

Рабочий визит губернатор начал с посещения Челябинского государственного театра кукол. В настоящий момент здание закрыто на капитальный ремонт. Работы проводятся по нацпроекту "Культура". На эти цели предусмотрено 263 млн рублей, большая часть из которых федеральные средства.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что в этом году было выделено 69 млн рублей. Проводятся фасадные работы, ремонтируются кровля и инженерные сети.

"В 2021 году будет отремонтировано фойе, большой и малый зрительные залы, полностью переоборудована сцена, будет поставлены новая аппаратура и оборудование. В 2022 году будут отремонтированы гримерка, административная часть и мы будем рады принять зрителей", - рассказал он.

На время ремонта театр будет выступать на других площадках. Уже есть договоры с Новом художественном театром, будут постановки и в выставочном зале союза художников. В репертуаре не только детские спектакли, есть и для взрослых зрителей. При этом в театре самая большая заполняемость – 85-90%, доходит и до 102%.

Алексей Текслер поручил открыть театр к началу театрального сезона 2021 года.

"Объект знаковый. Я сам в детстве часто его посещал и с родителями, и с классом. В целом и в регионе, и в Челябинске мы занялись театрами, приводим их в нормальное состояние. Этот театр для нас один из важнейших, потому что сюда ходят дети", - подчеркнул глава области.

После этого губернатор осмотрел производства обувной фабрики "Юничел". Ежегодно здесь выпускают 3 млн пар обуви. Фирменные магазины расположены в 250 городах России и Казахстана. На предприятии ежегодно обновляется парк оборудования, что позволяет увеличить производительность труда и повышать качество продукта.

Алексея Текслера интересовало, с какими сложностями сталкиваются производители. Генеральный директор фирмы "Юничел" Владимир Денисенко рассказал, что основная проблема – это контрабанда.

"Это подрывает все, конкурировать с контрабандой невозможно. А самое страшное в контрабанде то, что это непроверенная синтетика", - подчеркнул он.

После осмотра губернатор отметил, что ему понравилось производство обувной фабрики.

"Есть определенная поддержка со стороны государства, и, несмотря на сложности, предприятие развивается, несет социальную нагрузку. Со многими женщинами-работницами поговорил, и в целом ситуация неплохая: зарплаты индексируются, приобретается новое оборудование, есть перспектива развития", - заявил он.

Также глава региона посетил пешеходную зону по проспекту Победы от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, благоустроенную в этом году. Жители благоустройство оценили. Они рассказали главе региона, что им нравится новое общественное пространство и они часто здесь гуляют.

В Челябинском государственном университете Алексею Текслеру представили проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ввести в эксплуатацию ФОК планируют к сентябрю 2022. Бассейн станет первым на северо-западе и будет доступен всем местным жителям.

Здесь открыта лыже-роллерная трасса и площадка для воркаута площадью 116 кв.м., которая доступна и для людей с ограниченными возможностями. В планах вуза построить амфитеатр на 300 человек.

"В период пандемии мы особенно испытываем потребность в месте для сбора людей на открытом воздухе. амфитеатр будет готов в следующем году. Он уже спроектирован, мы начинаем строительство. Строим за свои деньги. И самое главное мы его предлагаем городу для проведения мероприятий", - рассказал ректор Сергей Таскаев.

Далее Алексей Текслер отправился на строительную площадку детского сада №250 в жилом микрорайоне "Академ Риверсайд". Здание уже построено и оборудовано, на следующей неделе учреждение получит разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого садик начнет работать и принимать детей.

"Жилье здесь появилось чуть раньше, и в этом была ошибка. Сейчас мы серьезными шагами подтягиваем социальную инфраструктуру. Это один из приоритетов ", - подчеркнул губернатор.