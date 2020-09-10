Суд закрыл экс-советника отдела Главного управления вооружения по подозрению о взяточничестве

В отношении бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило Басманный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Морозову.

Здравило подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что до 8 ноября в СИЗО также пробудет второй фигурант дела ведущий советник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев. Дело расследуется военным следственным отделом СКР. ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.