Член ОНК назвала "безобразием" заявление Пашаева о навязывании Ефремову слов о "подставе"

Общественная наблюдательная комиссия намеревается разобраться в ситуации, касательно высказывания адвоката Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов заявил о "подставе" под давлением со стороны правозащитников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву.

Напомним, что в эфире телеканала «Москва 24» адвокат рассказал, о том, что Ефремов сам сообщил ему о словах общественников: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Меркачева назвала безобразием высказывание адвоката и сообщила, что еще вчера члены комиссии в присутствии начальника и сотрудника изолятора посетили артиста, который и заявил о подставе адвокатом. При этом у ОНК есть запись разговора с Ефремовым, что опровергает слова Пашаева.

Напомним, что Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката. Также Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в деятельности Пашаева дисциплинарный проступок, отметив нарушение профессиональной этики