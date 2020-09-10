10 Сентября 2020
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Общество В России
Эльман Пашаев (2020) | Фото: Telegram/Mash

Член ОНК назвала "безобразием" заявление Пашаева о навязывании Ефремову слов о "подставе"

Общественная наблюдательная комиссия намеревается разобраться в ситуации, касательно высказывания адвоката Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов заявил о "подставе" под давлением со стороны правозащитников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву.

Напомним, что в эфире телеканала «Москва 24» адвокат рассказал, о том, что Ефремов сам сообщил ему о словах общественников: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь". Меркачева назвала безобразием высказывание адвоката и сообщила, что еще вчера члены комиссии в присутствии начальника и сотрудника изолятора посетили артиста, который и заявил о подставе адвокатом. При этом у ОНК есть запись разговора с Ефремовым, что опровергает слова Пашаева.

Напомним, что Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката. Также Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в деятельности Пашаева дисциплинарный проступок, отметив нарушение профессиональной этики

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Член ОНК назвала "безобразием" заявление Пашаева о навязывании Ефремову слов о "подставе"

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Теги: ОНК, Пашаев, безобразие, Ефремов, подстава



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