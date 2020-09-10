Меркель заявила о ситуации с Навальным, как об актуальной проблеме европейской политики

В ходе своего выступления на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, в честь грядущей 30-й годовщине воссоединения Германии и посвященного проблематике будущего демократии в Европе, канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с Алексеем Навальным одной из главных актуальных проблем политики Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на само выступление.

По словам канцлера, у Европы сейчас есть ряд и других достаточно весомых проблем. На данный момент наравне с состоянием оппозиционера, также важна ситуация с лагерем беженцев Моира, отметила Меркель, акцентируя внимание на том, задачи, требуемые решения, были и будут в каждом поколении Европы.

Напомним, канцлер согласилась с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Как отмечало Накануне.RU скандал с "отравлением Навального" возник вскоре после того, как почти все страны ЕС выступили против американских санкций по "Северному потоку-2".