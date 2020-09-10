Минюст выступил за лишение Пашаева статуса адвоката

Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого в отношении Александра Добровинского министерство рекомендовало возбудить дисциплинарное производство.

Также Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в деятельности Пашаева дисциплинарный проступок, отметив нарушение профессиональной этики. В случае лишения статуса адвоката, Пашаев будет вынужден по истечению установленного палатой срока (от одного до пяти лет) снова сдавать квалификационный экзамен.

Напомним, Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора.